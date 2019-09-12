غوتيريش: نية نتنياهو ضم الضفة انتهاك خطير للقانون

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن قلقه إزاء النية التي أعرب عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لضم وادي الأردن وشمالي البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مثل هذه الخطوات، إذا تم تنفيذها، فستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وأضاف المتحدث "أنها ستكون مدمرة لإمكانية إحياء مفاوضات السلام بالمنطقة، وتقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تبقى ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لتسوية النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مدريد، وتماشيًا مع اتفاقيات سابقة بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتحقيق رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن، ضمن حدود معترف بها، وعلى أساس حدود عام 1967.