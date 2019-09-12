الجهاد تدعو لتغطية خطبة وصلاة الجمعة أمام الصليب الأحمر

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس، لتغطية خطبة وصلاة الجمعة دعمًا واسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن أداء الصلاة سيكون أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.

يُشار إلى أن 6 أسرى يواصلون معركتهم النضالية رفضًا لاعتقالهم الإداري، ومنهم من تجاوز الشهرين، والأسرى هم الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل والذي مضى على إضرابه (61 يوماً)، وسلطان خلوف (38 عامًا) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين ومضرب منذ (57 يومًا) والأسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان (46 عامًا) من محافظة جنين ومضرب منذ (44) يومًا.

والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس ويخوض إضرابه منذ (51) يوماً، والأسير ناصر الجدع (31 عاماً) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين ومضرب منذ (37) يومًا، وثائر حمدان (30 عامًا) من بلدة بيت سيرا قضاء رام الله ويخوض إضرابه منذ (32) يومًا.