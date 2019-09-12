الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 برقم العداد "المصرية للاتصالات"

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات على تفعيلها لخدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2019، وذلك لكل العملاء المشتركين في خدمة التليفون الأرضي لديها، واللذين يتبعون نظام الثلاثة أشهر.

يشار إلى أن مدة سداد فاتورة التليفون الأرضي 2019 عن شهر سبتمبر ستكون على مدار شهر من الإعلان عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019.

في حال لم يتم الدفع في المدة المتاحة من قبل الشركة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى خاصية استقبال المكالمات فقط كإنذار أول، وإن لم يتم دفع مبلغ الفاتورة بعد مرور شهر آخر ترفع الخدمة عن المشترك مع الاستمرار في إضافة المصروفات الإدارية على الفاتورة لتصبح متراكمة على العميل.

ويبدأ جميع العملاء التابعين للشركة المصرية للاتصالات بالاستعلام عن قيمة الفاتورة الأرضي 2019، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى رابط موقع شركة المصرية للاتصالات من هـــــــــــــنا، ومن ثم كتابة رقم التليفون الأرضي، ومن ثم اختيار كود المحافظة التابع لها، وعرض قيمة الفاتورة السابقة والحالية.