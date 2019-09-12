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صحيفة : وفد اقتصادي يغادر غزة خلال ايام ووعود ببحث آلية لخروج الممنوعين من السفر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:38 - 12 سبتمبر 2019
الوفد الامني المصري وحماس.JPG الوفد الامني المصري وحماس.JPG
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علمت صحيفة «الأخبار» أن الوفد المصري الذي غادر غزة تفقّد قبل سفره المنطقة الحدودية بين القطاع ومصر، حيث أكد التعاون في «تأمين الحدود ومواجهة الحالات التكفيرية والحفاظ على الأمن»، وهو ما سينعكس مزيداً من التسهيلات المصرية.

كما نقل الضيوف وعداً بتحسين وتسهيل سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح وخلال طريق سيناء، وذلك ببناء طرق جيدة، إضافة إلى بحث آلية جديدة لخروج الممنوعين من السفر الذين يُقدّر عددهم بالآلاف.

وقالت مصادر حكومية لـ«الأخبار» إن وفداً اقتصادياً سيغادر غزة خلال أيام إلى القاهرة للتباحث في تطوير العلاقات التجارية، بما يسهم في «زيادة كمية البضائع التي تدخل القطاع من مصر، وخاصة الوقود».

 

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