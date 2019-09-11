فلسطين تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، عن فوز فلسطين بالمركز الثالث في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم، في الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التفسير) في المملكة العربية السعودية، وذلك بفوز الحافظ لكتاب الله تعالى، موسى محمد مدفع، أحد طلبة جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

وقال أبو الرب في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في الإدارة العامة للقرآن الكريم، تلعب دورا بارزا وهاما في مجال إعداد جيل من الشباب الفلسطيني المتميز والمتسلح بالقرآن الكريم، موضحًا أنه شارك في هذه المسابقة أكثر من (١٠٣) دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأهدى أبو الرب هذا الفوز إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وإلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف محمد اشتية، وإلى الشعب الفلسطيني المرابط، مبيناً أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمراكز تحفيظ القرآن الكريم، وذلك من منطلق حرصها على إنشاء جيل يحفظ القرآن الكريم ويعمل به.

بدوره أكد الوكيل المساعد لتحفيظ القرآن الكريم عاطف صالح، أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة الأوقاف والتي سبق وأن فازت بمراتب متقدمة في كل من الكويت والأردن وموريتانيا والسعودية وتونس والمغرب والإمارات.