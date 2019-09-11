شركة روسيا تقترب من التوقيع على عقد ضخم مع بغداد بشأن النفط

اقتربت العراق من التوقيع بشكل نهائي على اتفاقية حول تطوير حقول النفط والغاز في مدينة الرمادي مع الشركة الروسية "غازبروم" باستثمارات تصل إلى نحو 45 مليار دولار.

وكيل وزير الخارجية العراقي مؤيد صالح قال: "ننهي العمل في جميع الاتفاقيات بشأن تطوير حقول النفط والغاز في منطقة الرمادي، ونعتقد أن استثمارات غازبروم في إطار هذه الاتفاقيات ستصل إلى نحو 45 مليار دولار".

والكثير من الشركات الروسية مهتمة في استخراج الغاز والنفط في العراق الذي يُعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، ويبلغ متوسط إنتاجها من الخام نحو 4.7 مليون برميل يوميا، ومن بين الشركات الروسية التي تنفذ مشاريع نفط في العراق "ستروي ترانس غاز أويل" و"روس نفط" و"لوك أويل".

وفي سبتمبر الجاري، أبرمت بغداد عقدا بالأحرف الأولى مع "ستروي ترانس غاز أويل" لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في حقول طاقة تقع في محافظة الأنبار.

ووفقاً لبيان نشرته وزارة النفط العراقية فإن مدة العقد الموقع مع الشركة الروسية "ستروي ترانس غاز أويل" ستبلغ 34 عاما.