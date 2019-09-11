دجاج غزة في انخفاض بعد قرار اتخذته وزارة الزراعة ..فما مصير البندورة!

اعلن المهندس ادهم البسيوني الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة اليوم الاربعاء، ان اسعار الدواجن بدأت في الانخفاض منذ يوم أمس بعد ارتفاع دام عدة اسابيع .

وقال البسيوني ، لوكالة "فلسطين اليوم" ان ارتفاع الدواجن يعود لعدة اسباب منها شح البيض المخصب "البيض اللاحم" مما أدى الى ضعف القدرة الانتاجية ، بالإضافة الى ارتفاع على درجات الحرارة وعزوف المزارعين عن التجارة بها خشية الخسائر.

وبين البسيوني ان تدني اسعار الدواجن لفترة طويلة كبد المربين خسائر ، مما دفعهم للعزوف عن تربية الدواجن.

وقال البسيوني انه ونظراً لارتفاع الاسعار وتضرر المواطنين سمحت الوزارة منذ يوم الاثنين الماضي بإدخال الدجاج المبرد الى قطاع غزة لعودة الاتزان التسويقي في الاسواق.

وأشار الى انه ومنذ اتخاذ الوزارة للقرار "منذ يومين ، بدأت الأسعار منذ الامس في الانخفاض ، وستواصل انخفاضها حتى يتم تحقيق السياسة التسويقية لهدفها وهو دعم المزارع وحماية المستهلك ، بما يكفي القدرة الشرائية لدي المواطنين ويحقق هامش من الفائدة لدى المزارع.

وعن الطماطم " البندورة ، قال ان اسعار الطماطم "البندورة بدأت خلال اليومين الماضيين بالانخفاض حيث وصلت الاسعار ال4 كيلو ب10 شيقل ، و3 كيلو ب10 ، والاسعار ستواصل الانخفاض خلال الايام القادمة .