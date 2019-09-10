تفاصيل وفاة نيلسون مانديلا زعيم جنوب أفريقي

توفي الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا مساء الخميس في منزله بجوهانسبورغ عن عمر 95 عاما. وقال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما في كلمة عبر التلفزيون أن جثمان أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا سيشيع في جنازة رسمية وأن أعلام البلاد ستنكس.

قال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما إن الزعيم التاريخي والرئيس السابق للبلاد نلسون مانديلا توفي في هدوء بمنزله في جوهانسبرج مساء الخميس بعد مرض طويل في الرئة.

وأضاف زوما في كلمة عبر التلفزيون أن جثمان أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا سيشيع في جنازة رسمية. وأمر بتنكيس الأعلام في البلاد.

وقال زوما "مواطني في جنوب أفريقيا.. رحل حبيبنا نلسون مانديلا الرئيس المؤسس لبلدنا الديمقراطي."

"فاضت روحه إلي بارئها بسلام في منزله."

وكان مانديلا بين أوائل من تبنوا المقاومة المسلحة لسياسة العزل العنصري في جنوب أفريقيا (أبارتيد) في 1960 لكنه سارع إلي الدعوة الي المصالحة والعفو عندما بدأت الأقلية البيضاء في البلاد تخفيف قبضتها على السلطة بعد ذلك بثلاثين عاما.

وانتخب مانديلا، والذي قضى حوالي ثلاثة عقود في السجن، رئيسا لجنوب أفريقيا في انتخابات تاريخية متعددة الأعراق في 1994 وتقاعد في 1999 .

وحصل على جائزة نوبل للسلام في 1993 وشاركه فيها فريدريك دي كليرك الزعيم الابيض الذي أفرج عن أشهر سجين سياسي في العالم.

وفي 1999 سلم مانديلا السلطة إلي زعماء أكثر شبابا وأكثر تأهيلا لإدارة اقتصاد حديث في رحيل طوعي نادر عن السلطة ضرب كمثل للزعماء الأفارقة.