كم عدد المعلمين في الاردن

أظهر التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات بأن عدد الطلبة الملتحقين بالمراحل الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2017-2018 بلغ 2051841 طالباً وطالبة شكلت الإناث ما نسبته 49.4% منهم وبعدد 1015101 طالبة. فيما شكل عدد الطلبة ذكوراً وإناثاً حوالي 20% من سكان المملكة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن متوسط عدد الطلبة لكل شعبة 25.1 طالب وطالبة / شعبة، ومتوسط عدد الطلبة لكل معلم 15.4 طالبة وطالبة / معلم، علماً بأن هنالك فروقات واضحة ما بين مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة، حيث تبين بأن متوسط عدد الطلبة لكل شعبة في مدارس وزارة التربية والتعليم 27.1 طالب وطالبة / شعبه مقابل 19.7 طالب وطالبة / شعبة في المدارس الخاصة.

وهنالك فروقات أخرى ما بين مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة فيما يتعلق بعدد الطلبة لكل معلم ومعلمة، حيث أظهرت النتائج بأن متوسط عدد الطلبة لكل معلم / معلمة في مدارس وزارة التربية والتعليم 15.9 طالب وطالبة، في حين أن المتوسط في المدارس الخاصة 13.4 طالب وطالبة.

69.5% من المعلمين في الأردن إناث إلا أن المعلمات في المدارس الخاصة يشكلن 89.8% من مجموع المعلمين فيها

وتضيف "تضامن" بأن عدد المعلمين والمعلمات في جميع مدارس المملكة للعام الدراسي 2017-2018 بلغ 132882 معلماً ومعلمة منهم 92353 معلمة وبنسبة وصلت الى 69.5%، وشكل الذكور ما نسبته 30.5% وبعدد 40529 معلماً. وتلاحظ "تضامن" بوجود فروقات كبيرة بنسب المعلمين الذكور ونسب المعلمات الإناث ما بين مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة، حيث شكلت المعلمات ما نسبته 62.2% من معلمي مدارس وزارة التربية والتعليم (53928 معلمة مقابل 32699 معلم)، وشكلن ما نسبته 89.8% من معلمي المدارس الخاصة (35925 معلمة مقابل 4069 معلم).

وبتوزيع المعلمين والمعلمات حسب الجهة المشرفة، فإننا نجد بأن 65.2% منهم في مدارس وزارة التربية والتعليم (86627 معلماً ومعلمة)، و 30% منهم في المدارس الخاصة، في حين هنالك 1899 معلماً ومعلمة في مدارس حكومية أخرى (1574 ذكر و 325 أنثى)، و 4362 معلماً ومعلمة في مدارس وكالة الغوث (2187 ذكر و 2175 أنثى).

ومن جهة أخرى ذات علاقة فقد أظهر التقرير ذاته، بأن هنالك فجوة كبيرة ما بين أجور المعلمين الذكور واجور المعلمات الإناث وصلت الى 43.9%، حيث يبين جدول المؤمن عليهم المشتركين في الضمان الاجتماعي لعام 2018 حسب النشاط الاقتصادي، بأن معدل الأجور الشهرية للذكور بلغ 741 ديناراً مقابل 416 ديناراً للإناث وبفجوة جندرية لصالح الذكور وصلت الى 325 ديناراً.

كما تبين بأن مجموع العاملين في مجال التعليم والمؤمن عليهم لدى الضمان الاجتماعي بلغ 105095 من بينهم 2833 معلماً ومعلمة غير أردنيين، ولا تظهر الأرقام فيما إذا كان جميعهم عاملين في مجال التعليم الأساسي والثانوي، أم أنه يشمل أيضاً العاملين في مجال التعليم المهني والجامعي، ومع ذلك وعلى فرض أنهم يعملون في التعليم الأساسي والثانوي، فإن الأرقام تظهر بأن 27787 معلماً ومعلمة غير مشتركين في الضمان الاجتماعي.

2942 إمرأة في الهيئات التدريسية (الجهاز الأكاديمي) في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والإقليمية وبنسبة 27%

من جانب آخر فقد أظهرت إحصاءات التعليم العالي في الأردن للعام الجامعي 2016/2017 والصادرة عن وزارة التعليم العالي الى أن عدد أعضاء وعضوات الهيئة التدريسية (الجهاز الأكاديمي) في مختلف الجامعات الأردنية الحكومية منها والخاصة والإقليمية وعددها 30 جامعة (10 حكومية و 18 خاصة و 2 إقليمية) بلغ 10921 عضواً منهم 2942 إمرأة وبنسبة وصلت الى 27% مرتفعة 1% مقارنة مع عام 2016 حيث كان عدد عضوات الهيئات التدريسية 2826 إمرأة.

98% من المدارس الخاصة و 51% من المدارس الحكومية مختلطة

بلغ مجموع المدارس في الأردن 7262 مدرسة للعام الدراسي 2017-2018 ، وتشمل المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية الأخرى ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة، وإرتفعت أعداد المدارس بحدود 35 مدرسة مقارنة مع عدد المدارس خلال العام الدراسي 2016-2017 والبالغ 7227 مدرسة، وذلك وفقاً لتقارير وزارة التربية والتعليم.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى إستمرار التوجه نحو إنشاء المدارس المختلطة، حيث بلغت أعداد مدارس الذكور 1565 مدرسة والإناث 579 مدرسة، فيما بلغت أعداد المدارس المختلطة 5118 مدرسة وبنسبة 70.5% من مجموع المدارس.

وبتوزيع المدارس حسب الجهة المشرفة، فإن 3835 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم وتشكل ما نسبته 52.8% من مجموع المدارس، و 45 مدرسة تابعة لجهات حكومية أخرى، و 171 مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و 3211 مدرسة تابعة للتعليم الخاص وتشكل ما نسبته 44.2% من مجموع المدارس.

وبحسب الجهة المشرفة على المدارس المختلطة، فقد شكلت المدارس المختلطة ما نسبته 98% من المدارس الخاصة (3149 مدرسة)، و 50.8% من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم (1948 مدرسة)، فيما كان هنالك مدرستين مختلطتين تابعة لجهات حكومية أخرى و 19 مدرسة مختلطة تابعة لوكالة الغوث.

المدارس المختلطة بيئة مناسبة لمنع التمييز بين الجنسين وبيئة مؤاتية للتعليم الجامعي

الإندماج الحقيقي والشراكة الفعلية في المستقبل ما بين الرجل والمرأة يتطلبان تهيئة البيئة المناسبة القائمة على عدم التمييز منذ الطفولة وحتى المرحلة الجامعية، ويجسران الفجوة بين الجنسين. حيث تشير الدراسات الى أن الذكور والإناث الذين يتعلمون في مدارس منفصلة هم أكثر عرضة للإنطواء والإحباط وضعف الشخصية عند إنخراطهم في التعليم الجامعي الذي في أغلبه يعمل ضمن بيئة مختلطة.