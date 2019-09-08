صورة جدول الضرب لطلاب السعودية

معلمة سعودية تنال جائزة دولية لابتكارها وسيلة لتعليم جدول الضرب من المعلوم أن كثيراً من الطلاب يعانون من حفظ جدول الضرب، لذا يسعى المعلمون وأولياء أمور الطلاب إلى إيجاد أفضل الطرق والأساليب لتعليمهم أحد أكثر الأمور صعوبة في الرياضيات بالنسبة إليهم، وتيسير فهمه عليهم.

وفي خطوة مميزة وفريدة، استطاعت معلمة سعودية تحقيق المراد بإيجاد حلٍّ لتلك المعادلة الصعبة عبر ابتكارها أسلوباً حديثاً لتعليم الطلاب جدول الضرب، لتنال عليه جائزة دولية.

حيث نالت المعلمة السعودية خيرية الشهراني، التي تدرِّس مادة الرياضيات في إحدى مدارس منطقة عسير، الميدالية الفضية في مجال الوسائل التعليمية بمعرض كوريا العالمي لابتكارها عدة وسائل تعليمية، تساعد الطلاب في فهم المواد الدراسية، منها كتاب يساعد طلاب الصفوف الأولى في حفظ جدول الضرب.

وحول ذلك، أوضحت الشهراني، خلال لقاء مع برنامج "الراصد"، أن ما دفعها لابتكار هذه الوسائل، هو حبها لمادة الرياضيات، ورغبتها في رفع مستوى تفكير الطلاب، وأكدت أنها ستبذل مزيداً من الجهود لابتكار وسائل أخرى، تسهِّل على الطلاب عمليات الضرب والقسمة.

وقالت الشهراني: إن من الأفكار التي ابتكرتها، عجلةُ الأرقام والحروف، وإنتاج فيديوهات تعليمية نشرتها على موقع "يوتيوب"، كما أنها صمَّمت على نفقتها تطبيقاً سمَّته "المكتبة الرقمية"، وظَّفت فيه مهارات التعليم العليا والتعليم النشط.