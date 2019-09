كندا ترد على التقارير الخاصة باستقبالها 100 ألف لاجئ فلسطيني

علقت وزارة الخارجية الكندية اليوم الخميس على الأنباء التي نشرت على وسائل الإعلام بالأمس حول وجود اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على استقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني.

وقالت الخارجية الكندية في تغريده لها عبر توتير ان ما يتم تداوله من معلومات عن اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال 100 ألف فلسطيني غير صحيحة ، مؤكدة على أنه لا يوجد أي اتفاقية تنص على ذلك من الأسباب.

وكانت مصدر مسئول في أحد الفصائل الفلسطينية بلبنان، قد كشف عن مخطط لتهجير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا، مؤكد وجود " تفاهم أميركي مع كندا لاستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني".

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن المصدر قوله، إن أمريكا تفاهمات مع كندا بأن تستقبل الأخيرة (40 ألفاً من فلسطينيي لبنان و60 ألفاً من فلسطينيي سوريا)، بمجموع 100 ألف لاجئ فلسطيني.

Disinformation is circulating that suggests the U.S. has an agreement with Canada to welcome 100,000 Palestinians. This is false, and the agreement referenced does not exist. For accurate information on how to immigrate, visit: https://t.co/3iuLsx4o9H