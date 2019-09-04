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لدواعي انسانية

إيران تفرج عن 7 بحارة من طاقم ناقلة النفط البريطانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:41 - 04 سبتمبر 2019
ناقلة النفط البريطانية ناقلة النفط البريطانية
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أفرجت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الأربعاء عن 7 بحارة من طاقم ناقلة النفط البريطانية التي احتجزت في مضيق هرمز في تموز يوليو الماضي.

وأكد الجمهورية الإسلامية عبر لسان الناطق باسم خارجيتها أن قرار الافراج جاء لدواعي إنسانية، والمفرج عنهم هم 5 هنود، ولاتفي، وروسي، قد غادروا بالفعل الناقلة "ستينا إمبيرو" التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 23 شخصا".

وقالت السلطات الإيرانية: "إن الناقلة البريطانية احتجزت "لأنها انتهكت قوانين الملاحة الدولية".

وجاء احتجاز الناقلة البريطانية بعد اسبوعين من احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق في عملية عسكرية شارك فيها عناصر من سلاح مشاة البحرية.

 

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