غربي تونس :مقتل مسؤول أمني و3 مسلحين

قتل رئيس مركز للحرس الوطني بمنطقة حيدرة من محافظة القصرين (غرب)، الإثنين، كما قتل 3 مسلحين خلال عملية تبادل إطلاق نار.

وقال مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح مقتضب إن العملية تمت في “تبادل لإطلاق النار بين مجموعة إرهابية ووحدات من الحرس الوطني في منطقة جبلية من معتمدية حيدرة من محافظة القصرين”.

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل “كون عملية تعقب الإرهابيين لا تزال جارية”.

وتتزامن هذه العملية مع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية، اليوم الإثنين.

ومنذ مايو/أيار 2011، تشهد تونس عمليات إرهابية تنسب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة أدت إلى مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين، خصوصا من السياح الأجانب.