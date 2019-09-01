هذا ما فعلته السلطات السودانية بزوجة البشير!

كشف موقع سوادني اليوم الأحد، النقاب عن فرض الإقامة الجبرية على "وداد بابكر" زوجة الرئيس المعزول "عمر البشير"، في منزلها بحي كافوري ببحري في العاصمة الخرطوم.

وأشار موقع "تاستي نيوز" إلى أن السلطات السودانية فرضت الإقامة الجبرية على زوجة الرئيس البشير، منذ سقوط حكومة زوجها في 11 أبريل/ نيسان الماضي،

ونفت المصادر هروب زوجة البشير إلى جوبا عقب سقوط نظام زوجها، لكن هيئة الدفاع عن البشير قطعت الشك باليقين مؤكدة وجودها في البلاد، لافتةً إلى أن وداد زارت زوجها خلال عيد الأضحى المبارك.

ووجهت المحكمة السودانية تهماً للبشير بالثراء المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي، كما أجلت المحكمة جلستها إلى السابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، كما أعلن القاضي تأجيل جلسة المحاكمة إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.