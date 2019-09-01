هذا ما فعلته السلطات السودانية بزوجة الرئيس المخلوع عمر البشير



ذكر موقع "تاستي نيوز" السوداني اليوم الأحد، أن السلطات الأمنية فرضت على "وداد بابكر" زوجة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الإقامة الجبرية داخل منزلها بحي كافوري ببحري في العاصمة الخرطوم.

ووفقاً للموقع السوداني الذي نقل الخبر عن مصادره الخاصة: "فإن السلطات وضعت وداد قيد الإقامة الجبرية منذ سقوط حكومة زوجها في 11 أبريل/ نيسان الماضي، ووضعت لها حراسة عسكرية مشددة".

وكانت مصادر صحفية ذكرت في وقت سابق، أن وداد زوجة البشير هربت إلى جوبا عقب سقوط نظام زوجها، لكن هيئة الدفاع عن البشير قطعت الشك باليقين مؤكدة وجودها في البلاد، وزيارتها للبشير في سجنه أثناء عيد الأضحى.

واتهمت محكمة سودانية يوم أمس السبت، البشير بتهم الثراء المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي، كما أجلت المحكمة جلستها إلى السابع من أيلول/ سبتمبر الجاري.

فيما أعلن القاضي تأجيل جلسة المحاكمة إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.