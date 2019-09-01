الدفاع الروسية تعلق على الضربة الجوية الأمريكية على إدلب

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربة الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، من دون إبلاغ الجانبين الروسي والتركي بها، عرضت نظام وفق إطلاق النار هناك للخطر.

وأشار المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان له اليوم الأحد، إلى أنه "في انتهاك لجميع الاتفاقات السابقة، ضربت الولايات المتحدة منطقة خفض التصعيد في إدلب دون إخطار الجانب الروسي أو التركي بالإجراءات المخطط لها".

وأضاف البيان أن الضربة التي استهدفت بعد ظهر أمس السبت منطقة بين بلدتي معرة مصرين وكفريا شمالي مدينة إدلب، خلفت "دمارا وعددا كبيرا من الضحايا".

وشدد المركز على أن هذه الضربة عرضت نظام وفق إطلاق النار في المنطقة للخطر، "بل وأحبطته على بعض المحاور".

وأكد البيان أن القوات الحكومية السورية وفت خلال اليوم الماضي بكافة التزاماتها المتعلقة بوقف إطلاق النار في إدلب والذي دخل حيز التنفيذ أمس السبت، كما أن الطائرات الحربية السورية والروسية أوقفت كليا طلعاتها فوق المنطقة.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أمس تنفيذه غارات في إدلب "استهدفت قادة تنظيم القاعدة في سوريا المسؤولين عن هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء"، مشيرا إلى وقوع عشرات القتلى في صفوف الإرهابيين، بينهم قياديون.

وحسب مصادر محلية سورية، فإن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 45 مسلحا وإصابة 23 آخرين على الأقل بجروح.