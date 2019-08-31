مصدر ملاحي يكشف مفاجأت بشأن ناقلة النفط الإيرانية

كشف مصدر ملاحي في تركيا مساء اليوم السبت أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" في طريقها إلى ميناء أسكندرون بولاية هتاي جنوب تركيا.

وقال المصدر وفقاً لوكالة "سبوتنيك": "إن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 كانت أغلقت جهاز المراقبة الساعة 03:12 فجرا، بينما أغلقت إحدى ناقلات النفط التي كانت متوجهة نحو السفينة جهاز المراقبة في الساعة 02:55 فجراً، كما أغلقت الناقلتين الأخرتين جهازهما في الساعة 06:00 صباحا"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي ناقلات نفط إيرانية أخرى في المنطقة".

وحول إفراغ الناقلة لحمولتها في الناقلات التركية، لم يؤكد المصدر، لكنه قال "بما أنه تم إغلاق أجهزة المراقبة التابعة للناقلات فهناك احتمال أن يكون قد تم تفريغها".

وكان مصدر ملاحي تركي آخر قال: "إن عددا من ناقلات النفط التركية اقتربت من ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" قبالة سواحل ميناء مرسين بانتظار تفريغها من النفط.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "عدد من ناقلات النفط التركية تقترب من ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل مرسين. ميناء مرسين بانتظار تفريغ الناقلة الإيرانية ونقل النفط إلى الناقلات التركية".