ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

مصدر ملاحي يكشف مفاجأت بشأن ناقلة النفط الإيرانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:45 - 31 اغسطس 2019
ناقلة النفط الايرانية ناقلة النفط الايرانية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

كشف مصدر ملاحي في تركيا مساء اليوم السبت أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" في طريقها إلى ميناء أسكندرون بولاية هتاي جنوب تركيا.

وقال المصدر وفقاً لوكالة "سبوتنيك": "إن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 كانت أغلقت جهاز المراقبة الساعة 03:12 فجرا، بينما أغلقت إحدى ناقلات النفط التي كانت متوجهة نحو السفينة جهاز المراقبة في الساعة 02:55 فجراً، كما أغلقت الناقلتين الأخرتين جهازهما في الساعة 06:00 صباحا"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي ناقلات نفط إيرانية أخرى في المنطقة".

وحول إفراغ الناقلة لحمولتها في الناقلات التركية، لم يؤكد المصدر، لكنه قال "بما أنه تم إغلاق أجهزة المراقبة التابعة للناقلات فهناك احتمال أن يكون قد تم تفريغها".

وكان مصدر ملاحي تركي آخر قال: "إن عددا من ناقلات النفط التركية اقتربت من ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" قبالة سواحل ميناء مرسين بانتظار تفريغها من النفط.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "عدد من ناقلات النفط التركية تقترب من ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل مرسين. ميناء مرسين بانتظار تفريغ الناقلة الإيرانية ونقل النفط إلى الناقلات التركية".

الأكثر مشاهدة

متعلقات