محكمة سودانية توجه تهمتين ضد عمر البشير

اتهمت هيئة القضاء في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت، الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهمتين وهما "الثراء الحرام" و "التعامل بالعمليات الأجنبية".

وتعتبر هذه الجلسة هي الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير بقضايا فساد واستغلال منصبه كرئيس للبلاد، وقد انتهت المحاكمة في حدود منتصف نهار اليوم السبت، وذلك بعد استجواب البشير والاستماع لعدد من الشهود.

وأعلنت هيئة المحكمة عن عقد جلسة المحاكمة المقبلة يوم السبت السابع من سبتمبر.

وكان محامي البشير طلب من المحكمة، خلال الجلسة الماضية، بالإفراج عن موكله بضمانة عادية، كما قدم طلبا للسماح لأسرته بزيارته داخل السجن، في حين طلب منهم قاضي المحكمة تقديم هذين الطلبين مكتوبين.

ووجهت للبشير في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت صحف سودانية قد ذكرت في وقت سابق أن خزانة سرية ضخمة تخص البشير وأشقاءه تم ضبطها في أحد مكاتبه في أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ كبيرة في منزله.