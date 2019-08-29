الحوثيون يستهدفون مطار أبها الدولي جنوب السعودية بصاروخ مجنح

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ليلة الخميس، إنها شنت هجومًا صاروخيًا جديدًا على مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، العميد يحي سريع في بيانٍ له :"إن الجماعة هاجمت مطار أبها بصاروخ كروز من نوع "قدس1 المجنح" ، موضحا أن الضربة استهدفت مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية.

وأشار سريع إلى أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية"، مضيفا أن العملية أدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب السعودي.

وتعليقًا على ذلك صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، بأنه "سقط مساء الأربعاء مقذوف معادي على مطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أي إصابات.

ودأب الحوثيون خلال الفترة الأخيرة على إعلان استهدافهم تجمعات عسكرية ومنشآت في السعودية، تشمل مطارات ومنشآت نفطية في السعودية، بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لكثير من تلك الهجمات وإفشالها.