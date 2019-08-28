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توتر الجبهات يخدم الأحزاب الكبرى في الانتخابات "الاسرائيلية"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:25 - 28 اغسطس 2019
انتخابات الاحتلال "تعبيرية" انتخابات الاحتلال "تعبيرية"
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قال استطلاع للراي اجرته قناة "كان العبرية أن التصعيد وحالة التوتر الامني على الجبهات المحتلفة تعزز قوة الأحزاب الكبرى مثل الليكود وازرق ابيض"وتزيد من عدد مقاعدها بالكنيست.

وطبقا للاستطلاع سيحصل حزب الليكود على 32 مقعداً في الانتخابات المقبلة المقررة في 17 الشهر المقبل مقابل 31 مقعداً لحزب "بني غانتس- ازرق ابيض".

ووفق الاستطلاع، ستحصل القائمة العربية المشتركة 11 مقعدا بالكنيست، مقابل 10 مقاعد لحزب "يمينا" بزعامة شاكيد، و9 مقاعد لحزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان.

الاهم وفق نتائج الاستطلاع فان كتلة اليمين لن تكون قادرة على تشكيل اغلبية تسمح له بتشكيل حكومة من 61 مقعدا.

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