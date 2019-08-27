جامعة الإسراء تعلن استكمال التحضيرات لانطلاق حفل تخرّج فوجها الأول

أعلنت جامعة الإسراء بغزة، اليوم الثلاثاء، عن استكمال التحضيرات والترتيبات كافة، لانطلاق حفل تخرّج فوجها الأول بعنوان: "فوج الإسراء الأول"، المرتقب الخميس المقبل في حرم الجامعة الرئيس بمدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، تحت رعاية رئيس دولة الوزراء د.محمد اشتية.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للحفل ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. أحمد الوادية، إن الجامعة أتمّت كافة التجهيزات والتحضيرات الفنية واللوجستية الخاصة بالحفل، بانتظار ساعة البدء بالفقرات الاحتفالية المميزة والتي ستشكّل نقطة انطلاق جديدة للجامعة التي أخذت على عاتقها منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، أن تكون إضافة نوعية للعمل الأكاديمي في فلسطين تحت شعار "التغيير نحو الاحتراف".

وأضاف د. الوادية أن اللجان التي أشرفت على الحفل المرتقب، اختتمت كافة المهام المنوطة بها وفق الرؤية والخطة التي وضعتها الجامعة، مشيراً إلى أن عدد اللجان المشاركة في الإعداد لحفل "فوج الإسراء الأول" تبلغ (11) لجنة رئيسة، انبثقت عنها العديد من اللجان الفرعية، لإنجاز كل التفاصيل المتعلقة بالحفل في تناغم تام بين كل اللجان.

وأوضح د. الوادية أن اللجان الرئيسة المشرفة على الحفل تتكون من 11 لجنة وهي: لجنة البروتكول، لجنة السيناريو، لجنة البيانات والخريجين، لجنة الإعلام، لجنة التجهيزات اللوجستية، اللجنة الفنية، لجنة المواكب والتفويج، لجنة المطبوعات، اللجنة المالية والمشتريات، لجنة الدعوات، ولجنة الأمن والنظام.

وأشاد رئيس اللجنة التحضيرية للحفل بجهود كافة اللجان المشاركة، لما بذلته من جهد كبير وعمل دؤوب لإخراج الحفل الأول من نوعه للجامعة بحلة بهية تليق باسم الجامعة الطموحة وطلبتها المميزين.

وفي سياق التحضيرات التي اتخذتها الجامعة للاحتفال بأولى مواكبها المتميزين، أشار د. الوادية إلى أنه تم دعوة مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني الحكومية والفصائلية والمؤسساتية والنقابية والإعلامية، وعلى أعلى مستوى للمشاركة في هذا العرس الوطني الكبير الذي يقام تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية.

وفي هذا السياق، دعا د. الوادية جميع وسائل الإعلام العاملة في قطاع غزة، إلى حضور هذا الحفل الذي سيمثّل لوحة وطنية فريدة، وتغطيته إعلامياً وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققها الطلبة رغم قلة الإمكانات وصعوبة الظروف التي مروا بها، ليصنعوا منها بوابة جديدة للانطلاق نحو فضاءات أرحب من الإنجاز والإبداع.

ومن المقرر أن يشارك في حفل التخرّج (503) خرّيج وخريجة من تخصصات متعددة، بالإضافة إلى تكريم شهداء الجامعة الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن.