وزير الخارجية الامريكي لنتنياهو: ندعمكم في الهجمات ضد أهداف"إيرانية"

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، عن دعم بلاده لعمليات "إسرائيل" في سوريا الهادفة لمواجهة تهديدات "الحرس الثوري" الإيراني حسب قوله.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، حول "الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة في سوريا"، حسبما أفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس في بيان نشرته عبر تويتر.

وقال البيان إن "بومبيو أعرب عن دعم حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها من التهديدات التي يمثلها الحرس الثوري الإيراني، وفي اتخاذ الإجراءات لمنع الهجمات الوشيكة ضد الأصول "الإسرائيلية" في المنطقة".

وناقش الطرفان "كيف تقوم إيران بتعزيز معاقلها في سوريا من أجل تهديد إسرائيل وجيرانها"، حسب البيان.

في المقابل، أشار نتنياهو إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية "ستضرب أهداف الحرس الثوري الإيراني التي تهدد "إسرائيل" أينما كانت".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في بيان ليل السبت الأحد، إن مقاتلات إسرائيلية "أغارت على عدد من أهداف في قرية عقربا جنوب شرق دمشق".

وأضاف أنه أحبط عملية خطط لتنفيذها ‎"فيلق القدس" الإيراني ضد أهداف "إسرائيلية" من سوريا.

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر تويتر : "أحبطنا هجوما من جانب فيلق القدس.. إيران ليس لها حصانة في أي مكان.. وقواتنا تعمل في كل اتجاه ضد إيران".