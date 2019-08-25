إلغاء مهرجان فني بمستوطنة سديروت خشية إطلاق صواريخ من غزة

أفاد الاعلام العبري، مساء اليوم الأحد، بأن بلدية مستوطنة سديروت قررت إلغاء اليوم الثاني من المهرجان الفني في المستوطنة

وأوضح مراسل القناة العاشرة للشؤون الجنوبية "ألموغ بوكير"، أن بلدية سديروت قررت إلغاء اليوم الثاني من مهرجان فني في مستوطنة "سديروت" بسبب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأصيب أكثر من 36 مستوطنا، مساء اليوم، بالهلع والخوف جراء سقوط صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وقالت وسائل الاعلام العبرية، إن الخوف والرعب تسبب في تدافع المستوطنين ما ادى الى اصابة بعضهم

وأضافت أن منظومة "القبة الحديدية" تصدت لصاروخين من أصل 3 اطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنة "سيديروت" المحاذية للقطاع.

وأكدت أن أصوات الانفجارات التي سمعت في سماء غزة ناجم عن محاولة نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي التصدي لصواريخ المقاومة.