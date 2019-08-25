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سليماني: إعتداءات "إسرائيل" الجنونية ستكون آخر تخبطاتها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:13 - 25 اغسطس 2019
اللواء قاسم سليماني اللواء قاسم سليماني
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وصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بـ "الجنونية"، معتبرا أنها ستكون آخر تخبطات "إسرائيل".

وقال سليماني، في تغريدة نشرها عبر حسابه "تويتر"، مساء اليوم، تعليقا على الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال ليلة الأحد: "هذه العمليات الجنونية بلا شك ستكون آخر تخبطات النظام الصهيوني".

يشار إلى أن جيش الاحتلال نفذ منذ ليلة السبت إلى الأحد، وفي غضون أقل من 24 ساعة، 3 اعتداءات عسكرية طالت كلا من سوريا ولبنان والعراق.

 

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