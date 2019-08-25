ابو الغيط يدين الانتهاكات "الاسرائيلية" المتكررة للسيدة اللبنانية

شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على رفضه وإدانته للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية.

وأكد أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، تضامن الجامعة العربية الكامل مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، واستعدادها للقيام بالدور المنوط بها في صيانة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية، في تصريح له اليوم، "إن الجامعة إذ تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة في لبنان، فهي تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وبالذات في المجال الجوي، وآخرها الخرق الذي وقع مساء أمس وأسفر عن سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية في لبنان، في انتهاك سافر لقرار مجلس الأمن 1701".

وأضاف "أن الجامعة العربية تأمل أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بعدم التصعيد وضبط النفس، بهدف الحيلولة دون الانزلاق إلى منعطف خطير يهدد أمن واستقرار لبنان والمنطقة ".