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تجربة منصة ضخمة لإطلاق الصواريخ يشرف عليها الزعيم الكوري الشمالي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:43 - 25 اغسطس 2019
زعيم كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية
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ذكرت وسائل إعلام حكومية رسمية في كوريا الشمالية الأحد، أن الزعيم كيم جونغ اون أشرف بنفسه على تجربة “منصة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الضخامة”، وذلك بعد ان أجرت الدولة سابع تجاربها لإطلاق صواريخ خلال أقل من شهر.

وأطلقت كوريا الشمالية يوم السبت من موقع على ساحلها الشرقي صاروخين قصيري المدى على ما يبدو، حلقا لمسافة حوالي 380 كيلومتر قبل أن يسقطا في البحر.

وقال الزعيم الكوري الشمالي إن العلماء “الشباب والواعدين” الذين يقفون وراء النظام الصاروخي الجديد “كنز ثمين وثروة للبلاد”، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية .

وينظر إلى السلسلة الأخيرة من اختبارات الصواريخ الكورية الشمالية كرد فعل على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي استكملت مؤخراً، والتي تزعم بيونغ يانغ أنها استعدادات لغزو كوريا الشمالية.

وتحاول بيونغ يانغ وواشنطن حاليا استئناف المحادثات المتوقفة بينهما حول برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والعقوبات الاقتصادية.

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