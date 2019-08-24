بسبب السجائر..احتجاجات وأعمال شغب في الأردن

اندلعت، أعمال شغب في مدينة الرمثا الحدودية شمالي الأردن؛ الليلة، عقب قرار حكومي يحدد كميات السجائر الداخلة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا بـ"كروز" واحد فقط لكل مسافر.



وأفاد مراسل الأناضول، أن محتجين أغلقوا الشوارع بالإطارات المشتعلة والحجارة في المدينة، ما استدعى تدخل الأمن، الذي أطلق الغاز المسيل للدموع.



وطالب المحتجون بإلغاء القرار، الذي اعتبروه بأنه يمس مصادر رزقهم، مهاجمين وزير الداخلية سلامة حماد، الذي حملوه مسؤولية القرار.



ويعمل عديد من أهالي مدينة الرمثا الأردنية على سيارات الأجرة العاملة على خط سوريا، الذين يُعرفون بالتسمية المحلية "البَحّارة".