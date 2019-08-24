استكمال محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

من المقرر أن تستكمل اليوم السبت، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، على خلفية تهم بالفساد وعمليات غسل الأموال.

وذكرت مصادر صحفية أن البشير وصل إلى قاعة المحكمة، لمتابعة جلسات المحاكمة بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم تتعلق بغسيل الأموال.

ووجهت النيابة العامة السودانية للبشير تهماً بالفساد المالي وقتل متظاهرين، وبدأت التحقيقات معه في 16 يونيو.

وتتزامن محاكمة الرئيس المعزول مع بدء مرحلة سياسية جديدة في السودان، إذ يواصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إقرار الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس السيادي.