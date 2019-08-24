موظف القنصلية البريطانية حر بعد إفراج الصين عنه

أفادت شرطة مدينة شينتشن الصينية بأنه تم الإفراج عن موظف القنصلية البريطانية في هونغ كونغ سيمون تشينغ الذي احتجز فى إطار عملية احتجاز إدارية مدتها 15 يوما.

وأصدرت الشرطة بيانا قصيرا على مواقع التواصل الاجتماعي السبت قالت فيه إنه تم إطلاق سراح تشينغ كما كان مقررا وتمت حماية حقوقه “وفقا للقانون”.

وكانت بريطانيا قد أعربت في وقت سابق من الأسبوع عن قلقها بشأن تقارير وسائل الإعلام في هونغ كونغ التي تفيد باختفاء أحد أفراد قنصليتها في البر الرئيسي الصيني، وإمكانية اعتقاله.

يذكر أن تشينج هو مسؤول معني بالتجارة والاستثمار في قسم التنمية الاسكتلندية الدولية بالقنصلية. وذكرت صحيفة “هونغ كونغ فري برس” أن تشينغ قام بزيارة عمل للبر الرئيسي الصيني، ولم يتم الاستدلال عن مكانه منذ الثامن من آب/ أغسطس.

ومن غير المعلوم ما إذا كان يحمل جواز سفر دبلوماسيا أم لا وما هي الوثائق التي استخدمها لدخول الصين.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أكدت يوم الأربعاء احتجاز تشينج وفقا للقانون المحلي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن تشينغ انتهك قانون الأمن العام الصيني، ولكن لم يخض في تفاصيل.

وأفاد المتحدث بأن القضية هي شأن داخلي للصين، وليست نزاعا دبلوماسيا، قائلا إن تشينغ (28 عاما) هو من مواطني هونغ كونغ.

وجاءت عملية الاحتجاز في ظل تزايد التوترات في العلاقات الصينية البريطانية بسبب الاحتجاجات الموالية للديمقراطية على مدار الشهور القليلة الماضية في هونغ كونغ، وهي مستعمرة بريطانية سابقا.

ويشار إلى أن تشينغ مقيم دائم في هونغ ودرس في تايوان وبريطانيا قبل أن يعود إلى المركز المالي الأسيوي.

وشهدت هونغ كونغ موجة احتجاجات اندلعت في التاسع من حزيران/ يونيو جراء معارضة لمشروع قانون من شأنه أن يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.