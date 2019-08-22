نتنياهو: لا امانع انضمام ليبرمان لحكومة برئاستي مستقبلا

لا يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" للحكومة المقبلة برئاسته حال فوزه في الانتخابات القادمة، على الرغم من الخصومة الشديدة بين الطرفين.

واوضح نتنياهو "انه يمانع ان يكون ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، كشريك في حكومة مقبلة قد يشكلها في حال فوزه بانتخابات الكنيست، التي ستجري في 17 سبتمبر المقبل".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو وليبرمان سيواصلان التصريحات العدائية التنافسية حتى يوم انتخابات الكنيست، لكنهما سيبقيان احتمال التعاون بينهما بعد الانتخابات مفتوحا.