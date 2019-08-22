عودة ينفي الانضمام لليسار "الإسرائيلي"

نشر ئيس القائمة العربية المشتركة عضو الكنيست ايمن عودة بوست علي صحفته علي فيسبوك وضح ما قاله لمراسل صحيفة يديعوت .

سألني ناحوم برنيياع من يديعوت أحرونوت:

متى تدخلون الائتلاف. قلت له:

١. انهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل.

٢. لن نكون بائتلاف اذا كان المواطنون العرب مواطنين درجة ب، وبضمن ذلك

أ. إلغاء قانون القومية.

ب. إلغاء قانون كمينتس، توسيع مسطحات الأراضي والغاء هدم البيوت.

ج. خطة حقيقة وناجحة لاستئصال العنف والجريمة.

د. إقامة أول مدينة عربية، مستشفى رسمي بمدينة عربية وجامعة عربية.

ه. ميزانيات للسلطات المحلية.

٣. عدل اجتماعي لكل المواطنين، للفقراء العرب واليهود.

وجاءت تصريحات عودة علي ما نشرته صحفية يديعوت والتي قالت فيه

بأن رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة أنه لا يستبعد احتمال انضمام القائمة لليسار الاسرائيلي

واعتبرت يديعوت تصريحاته تغييرا تاريخيا في الموقف التقليدي للأحزاب العربية.وكانت هذه الأحزاب قد دعمت سابقا حكومات للوسط واليسار وانضمت أحيانا الى كتل مانعة لها ولكن دائما من مقاعد المعارضة.

وقال النائب عودة إن قائمته تشترط انضمامها الى ائتلاف للوسط واليسار بتعهد الائتلاف بتحسين ظروف المجتمع العربي في مجالات التخطيط والبناء والرفاه ومحاربة العنف، الى جانب الغاء قانون القومية واستئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين.

يديعوت