11 قتيلاً في اشتباكات بين الجيش المصري ومسلحين في سيناء

قتل 11 مسلحاً في تبادل إطلاق نار اليوم الثلاثاء بين مجموعات إرهابية وقوات الأمن المصري في مدينة العريش شمال سيناء.

وكانت قوات الامن المصري اقتحمتا أحد المزارع بمحيط مدينة العريش حيث عثرت على عدد من الأسلحة والذخائر المختلفة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن قطاع الأمن الوطني حصل على معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المزارع في منطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرا لهم، ومركزا للتخطيط لعمليات إرهابية ضد الجيش المصري.

وفور اقتراب قوات الأمن المصري إلى مكان المزرعة أطلق المسلحون النار تجاه قوات الأمن مما دفع القوات للتعامل معهم والقضاء عليهم.