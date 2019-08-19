ايران تخطط لبدء المرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

تخطط الجمهورية الإسلامية إيران، لبدء المرحلة الثالثة من خطتها لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي مع الدول الكبرى وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي.

وقال موسوي: "المرحلة الثالثة يجري التخطيط لها بما يتناسب مع الظروف التي تواجه إيران وبقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي".

وأضاف موسوي في مؤتمر صحفي بطهران وفق ما نقلت وكالة أنباء "فارس": "يبذل الرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون جهودًا من أجل الحفاظ على الاتفاق، وقد دعمته بقية الدول الأوروبية".

وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى رؤية ما ستحققه هذه الجهود الدبلوماسية في هذه المدة القصيرة التي يتعين فيها بدء المرحلة الثالثة، ومن ثم سيقرر المجلس الأعلى لمراقبة الاتفاق النووي، اتخاذ أو عدم اتخاذ المرحلة الثالثة من قبل إيران".

ولم يوضح موسوى ما هي طبيعة وتفاصيل المرحلة الثالثة المشار إليها.

ومن الجدير ذكره أن طهران حددت أوقات زمنية معينة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي عقب الانسحاب الأمريكي غير المبرر من الاتفاق، وبدأت بالعدم الزامها بالاتفاق النووي وزيادة تخصيب اليورانيوم ووصلت لتنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها.

وكانت واشنطن فرض عقوبات شديدة على إيران عقب انسحابها من الاتفاق النووي في أيار 2018.