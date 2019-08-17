فيلم "الممر" المصري بين الهجوم الإسرائيلي ورد نجوم مصر

شنت وسائل الاعلام الإسرائيلية هجوماً شرساً على الفيلم المصري الأخير "الممر" والذي لا زال يعرض في صالات السينما ويتناول الفيلم موضوع الصراع المصري الإسرائيلي.

وقالت صحيفة هآرتس: "ينتقد المخرج وصف نتائج الحرب كهزيمة لمصر، وبحسب الرواية التي يحاول صياغتها المخرج، فإن النكسة أو الهزيمة المصرية في الحرب، نبعت بسبب فشل مؤسساتي، وليس بسبب فشل الجيش أو الشعب".

النجم المصري أحمد عز رد على ما تحدثت به صحيفة هآرتس على فيمله الأخير "الممر" قائلاً: "هذا انعكاس لنجاح الفيلم وملامسته لشيء ما هناك"، مشيراً إلى أن مجموعة عمل الفيلم، قدمت عملاً فنياً، يستند على حرية الرأي والتعبير.

ووفقاً لصحيفة (وطن) المصرية فإن النجم عز أكد أن "اهتمام الصحافة الإسرائيلية والكنيست لفيلم الممر هو نجاح، ونحن نعيش في مرحلة سلام حالياً، وأتمنى استمرار السلام لبشاعة الحروب بشكل عام، ولكن إذا تحدثت عن أنفسنا، فنحن لا نريد شيئاً من أحد أو مهاجمة الغير، إلا أن الأجيال المقبلة لابد أن تدرك أن أجدادهم وآباءهم ضحوا من أجل هذا الوطن، وأن دماءهم الطاهرة هي سبب معيشتنا حالياً في أجواء آمنة".

ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور (أحمد عز)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.