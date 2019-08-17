اليوم الفاصل.. السودان يطوي 30 عاماً من حكم البشير

من المقرر أن يوقع السودانيون اليوم السبت، على وثيقتي الإعلان السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري، لإعلان تشكيل الحكومة، وبذلك تكون بداية الفترة الانتقالية التي تطوي صفحة 30 عاماً من حكم عمر البشير الذي خرج عليه السودانيون.

ويترقب السودانيون التعرف على قادة تلك المرحلة التي تبدأ فعليا بالإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي.

في السياق، لم يعلن المجلس العسكري الانتقالي رسميا عن مرشحيه، ولكن تم تداول تسريبات عن تولى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي , وتوكل مهمة نائب رئيس المجلس إلى الفريق أول محمد حمدان دقلو.

أما قوى الحرية والتغيير فمن أقوى الاسماء المرشحه لعضوية المجلس السيادي الباحث بابكر فيصل والناشط صديق تاور، وقد أعلنت تلك القوى اتفاق هياكلها على تولي الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية.