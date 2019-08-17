طائرة استطلاع اسرائيلية تحلق في سماء لبنان وتتسبب بحرائق وانفجارات

حلَّقت طائرات استطلاع إسرائيلية اليوم الجمعة، في الأجواء اللبنانية فوق منطقة بنت جبيل جنوب لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء أن طائرة الاستطلاع الإسرائيلية اتجهت إلى قرى قضاء مرجعيون، ورمت مواد قابلة للاشتعال في نقاط عدة فوق الحدود.

وأشارت الوكالة أن المواد التي القتها الطائرات نجم عنها حريق هائل بمحاذاة الشريط الحدودي مقابل موقع العباد العسكري المقابل لبلدة حولا، قضاء مرجعيون، وامتدت النيران الى الجهة المقابلة من الحدود إلى فلسطين المحتلة.

كما، واسفر الحريق الذي تسبب فيه طائرات الاستطلاع الإسرائيلي عن انفجار 15 لغما أرضيا من مخلفات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.