وزير إسرائيلي يقرر الاستقالة من حكومة نتنياهو.. لهذا السبب

من المتوقع أن يقدم حاييم كاتس وزير الرفاه الاجتماعي في "إسرائيل" اليوم الجمعة استقالته إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية.

وذكرت الإذاعة أن ذلك يأتي "على خلفية قرار المستشار القانوني للحكومة افيحاي ماندلبليت المصادقة على تقديم لائحة اتهام بحق كاتس، تنسب إليه الاحتيال وخيانة الأمانة".

وسُلمت لائحة لاتهام إلى رئيس "الكنيست" يولي ادلشتاين والوزير نفسه، ليحدد الأخير ما إذا كان معنيا بأن يوفر له المجلس التشريعي حصانة من تجريمه أم لا.

وقدمت في الآونة الأخيرة العديد من لوائح الاتهام ضد مسؤولين اسرائيليين أبرزهم ايهود اولمرت، وبينامين نتنياهو.