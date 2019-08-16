الجيش السوري يتمكن من اسقاط صاروخ معادٍ فوق حماة

تمكن الجيش السوري مساء الخميس، من اسقاط صاروخ معادٍ في سماء مصياف في ريف حماة.

ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري في الجيش السوري أن الدفاعات الجوية اسقطت صاروخاً معادياً، مشيرة إلى أنها تمكنت من تدميره في سماء مصياف في ريف حماة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي كشفت في تمام الساعة 23:06 من ليل الخميس الواقع في 15 أغسطس.

وذكر أن الهدف المعادي كان قادماً من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه، فيما لم تذكر الوكالة الحكومية من يقف وراء اطلاق الصاروخ.