الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"

ذكرت مصادر اعلامية أنّ حكومة إقليم جبل طارق، ستفرج الخميس عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي تحتجزها قوات البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط منذ يوليو/ تموز الماضي.



ونقلت صحيفة "ذا صن " عن رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، قوله :



"لا يوجد سبب للإبقاء على احتجاز الناقلة غريس لحظة أطول إذا لم نعد نعتقد أنها تنتهك العقوبات المفروضة على النظام السوري".



وأضافت أنّ بيكاردو قال إنه "لن يصادق على أمر تجديد احتجاز للناقلة غريس 1".



كما نقلت عنه "سعادته بأن الناقلة لم تعد متجهة إلى سوريا".



وفي 4 يوليو، أعلنت حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها.



وأوضحت أن سبب الإيقاف "انتهاك" الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.



وفي اليوم نفسه، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، للاحتجاج على احتجاز الناقلة.