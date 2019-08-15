"جودة السلطة" تطالب بالتحقيق في تسريبات جلسات الكابنيت

طالبت منظمة "الحركة من أجل جودة السلطة" في إسرائيل، اليوم الخميس، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان، بضرورة فتح تحقيق في التسريبات الخطيرة التي تتم من قبل شخصيات لجلسات المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" وكذلك بعض قرارات الحكومة المركزية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن "الحركة" اعتبرت أن تلك التسريبات تثير خوفًا خطيرًا من ارتكاب انتهاكات مخالفة للثقة العامة، إلى جانب تسببها بأضرار جسيمة تتعلق بالمصلحة العامة وأجهزة إنفاذ القانون.

وأكدت على ضرورة التحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها للعدالة ومنع مزيد من الضرر لـ "أمن الدولة"، وفق تعبيرها.