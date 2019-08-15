الزي المدرسي.. يثير زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي

مع الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، بدأت المحال التجارية المنتشرة في الأسواق الغزية، عرض الزي المدرسي خاصةً للفتيات، والذي أثار معظمه مواقع التواصل الاجتماعي، بطبيعة تشكيل الزي المدرسي، والذي أثار جدلاً وخلافاً وتبايناً بين مؤيد لما يعرض ومعارض له.

فالكثير من هذه المحال عرضت أشكالاً وأنواعاً من المريول المدرسي لمدارس وكالة غوث وتشغل اللاجئين "الأونروا" أو الحكومية، والتي رأى الكثيرون أنها مزركشة ولا تليق بكونها زي مدرسي يجب أن يراعي هذه الخصوصية.

وقد انقسمت الأمهات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الأزياء، فيما اعتبرها البعض مناسبة للأطفال، رآتها أخريات أنها لا تليق بمدرسة يجب الحفاظ على أن تكون هادئة بعيدة عن المبالغة في التزيين والبهرجة.

وقد دفع ذلك، العديد من الإدارات المدرسية وبشكل فردي ، لوضع شروط وتعليمات لشراء الزي المدرسي، خاصةً للمرحلة الثانوية، خاصةً بعد موجة الانتقادات التي أثيرت حول طبيعة بعض الأزياء التي انتشرت في الأسواق.

كتبت إدارة مدرسة مصطفى حافظ للبنات على صفحتها الشخصية: السادة أولياء الأمور الكرام

الأخوات أمهات الطالبات الكريمات.. بكل الود والمحبة ننوه لحضراتكم قبل شراء الزي المدرسي وتكليف أنفسكم ونظراً للوضع الاقتصادي الذي يسود قطاعنا الحبيب...الزي المدرسي ..المريول الكحلي الطويل وعدم تقصيره بشكل ملفت للانتباه وغير لائق ..حبذا الجلباب لطالبات التاسع.البنطلون الجينز الكحلي..الخالي من أي زركشة أو تمزيع...ولا السكني الضيق..القميص الأبيض فقط..الشالة البيضاء..بوت الرياضة والابتعاد عن الألوان الغير مناسبة للمدرسة..أعتقد هذا بالتفصيل ..ما يناسب طالباتنا المحترمات مع عائلاتهم الكريمة.. نتمنى للجميع عاماً دراسياً موفقاً..

كما نشرت صفحة مدرسة رابعة العدوية الثانوية للبنات، كذلك مواصفات الزي_المدرسي، مطالبةً أولياء الأمور التعاون مع المدرسة في متابعة التزام بناتهم الطالبات بشراء الزي المدرسي المسموح به وفقاً لتعليمات النظام و الانضباط المدرسي التي أقرتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2019/2020 .

فيما علقت هند عابد على الموضوع:" انتقاد بسيط لمراييل المدرسة يلي سارت شبه فساتين أنه ليش هيك وين مريول زمان يلي كل المدرسة بتكون لابسة مثله وأرتب وأحلى لطلاب العلم جداً بنصدم من تفصيلات والحاجات يلي دخلوها عالمرايل أصبح مش مريول أصبح شيء هزيل جداً ومش لباس مدرسة لللأسف .... مش كل شي أدخله الموضة بيطلع حلو في أشياء زي ماهي من زمان أحلى والله رجعوا مرايل زمان أرجوكم هالمرايل ضيعت كتير حاجات .









