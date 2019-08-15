نتنياهو يفاجئ مقربيه بترشيح شخصيتين لخلافته في الحكم

فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، مقربين منه خلال جلسة مغلقة عندما تحدث عن شخصيتين بالأسماء تستحقان وراثته في الحكم وقيادة "إسرائيل" وهما رئيس الموساد يوسي كوهن ورون دارمر سفير "إسرائيل" في واشنطن.

وبحسب موقع واللا العبري، فإن مقولة نتنياهو تثير استياء وإحباط مجموعة من قادة الليكود، بينهم عضو الكنيست جدعون ساعر والوزيران يسرائيل كاتس وغلعاد أردان، الذين يستعدون منذ سنوات لرحيل نتنياهو والمنافسة على رئاسة حزب الليكود ورئاسة الحكومة.

وتأتي مقولة نتنياهو بعد أيام من إرغامه الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود على التوقيع على عريضة ولاء له، وأنه لن يرشح أحد غيره لرئاسة الليكود مع اقتراب انتخابات الكنيست، في 17 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن ديرمر (48 عاما) كان مستشارا استراتيجيا لرئيس الوكالة اليهودية الأسبق متان شرنسكي، وبدأ بالعمل إلى جانب نتنياهو في العقد الماضي، كمستشار سياسي وجرى تعيينه سفيراً في واشنطن.

وردا على التقرير قال رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست الاسرائيلي افي ديختر خلال الانتخابات الداخلية لحزب الليكود لن يتنافس نتنياهو لوحده على المنصب بل هناك شخصيات أخرى من حزب الليكود ستنافسه.

ويشار هنا إلى أن آفي ديختر وهو أيضا من حزب الليكود صرح قبل عام بأنه سينافس بنيامين نتنياهو على منصب رئيس وزراء "إسرائيل".