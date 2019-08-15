ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. الأكثر رواجا
  3. عرض الخبر

ليفربول وتشيلسي يتصدر تويتر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:07 - 15 اغسطس 2019
نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم
جوال
مشاركة

تصدر هاشتاق #ليفربول_تشيلسي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب فوز ليفربول بكأس السوبر الأوروبي أمس، بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي هدفين لكل منهما في الشوطين الإضافيين.

واحتفى مشجعو ليفربول بالفوز الثمين الذي يعد الرابع له في هذه المسابقة، والتي سجل فيها اللاعب السنغالي ساديو مادني انجازاً خاصاً بتسجيله هدفي المباراة.

كما احتفى المشجعون العرب بالنجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدف من ركلة ترجيح، ودوره البارز في المباراة.

الناشط الرياضي انجاكس غرد على حسابه الخاص على الهاشتاق قائلاً:" فخر العرب سلطان الطرب ي محمد صلاح.

الأكثر مشاهدة

متعلقات