ليفربول وتشيلسي يتصدر تويتر

تصدر هاشتاق #ليفربول_تشيلسي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب فوز ليفربول بكأس السوبر الأوروبي أمس، بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي هدفين لكل منهما في الشوطين الإضافيين.

واحتفى مشجعو ليفربول بالفوز الثمين الذي يعد الرابع له في هذه المسابقة، والتي سجل فيها اللاعب السنغالي ساديو مادني انجازاً خاصاً بتسجيله هدفي المباراة.

كما احتفى المشجعون العرب بالنجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدف من ركلة ترجيح، ودوره البارز في المباراة.

الناشط الرياضي انجاكس غرد على حسابه الخاص على الهاشتاق قائلاً:" فخر العرب سلطان الطرب ي محمد صلاح.