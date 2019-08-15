تعيين ألكسندر ستانوفيتش مديرًا فنيًا للزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك عن تولي الصربي الكسندر ستانوفيتش المدير الفني الجديد للفريق الأول، خلفًا لخالد جلال.

وكان رئيس الزمالك عقد مؤتمرًا صحفيًا أمس الأربعاء، بمقر النادي بميت عقبة، للحديث عن ملف المدير الفني الجديد، ولكن لم أجل الإعلان عن اسمه

وقال رئيس الزمالك تصريحاته خلال مداخلة هاتفية علي برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور: "المدير الفني الجديد للزمالك الكسندر ستانوفيتش جنسيته صربي".

وعن موعد وصوله أوضح رئيس الزمالك: "المدرب سيصل يوم الجمعة المقبلة ليًلا"

وتابع: "من لا يعجبه المدرب الجديد يدفع 100 مليون جنية، ونتعاقد مع أعظم مدرب في العالم".

وواصل: "وأطمئن جماهير نادي الزمالك، بأن المدير الفني الجديد حقق العديد من النجاحات ويمتلك سيرة ذاتية قوية".

واختتم موضحًا: "المدير الفني سيأتي بجهازه المعاون، ولكن سيكون هناك مدرب مصري معه".