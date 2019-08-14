الاحتلال يعثر على سلاح أحد منفذي عملية "زيكيم"

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاربعاء، النقاب عن عثور الجيش الإسرائيلي على قطعة سلاح تعود لأحد عناصركتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الذي نفذوا عملية زيكيم بالحرب على غزة عام 2014.

وقال موقع "حدشوت" العبري إنه تم العثور على سلاح استخدمه أحد عناصر كوماندوز حماس الذين نفذوا الهجوم في زيكيم خلال حرب 2014.

وكان أربعة من عناصر "الكوماندوز" البحري التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسللوا بحرًا من القطاع، واقتحموا موقع وقاعدة "زكيم" في اليوم الثاني من بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

والمقاومون المنفذون هم: بشار أحمد، وطلال الحلو، ومحمد أبو دية، وحسن الهندي.

واستخدم المقاومون في الاقتحام بنادق آلية من طراز "كلاشنكوف" وقنابل يدوية وعبوات لاصقة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكة الانترنت خوض المهاجمين اشتباكات قوية مع جنود الاحتلال، واستهدافهم دبابة بعبوة لاصقة.

وتمكنت المجموعة، وفق إعلان القسام، من اقتحام الموقع وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف جنود الاحتلال.