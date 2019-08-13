الكويت : من المشين ترك الفلسطينيين يواجهون الاحتلال وحدهم

دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الاثنين، إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على إسرائيل، بعد اعتدائها على المصلين في المسجد الأقصى، صباح عيد الأضحى.

وقال الغانم، في تصريح صحفي، إن "الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المصلين في باحات المسجد الأقصى، صباح عيد الأضحى المبارك، تثبت مجددا سقوط دعوات السلام الزائفة، ومشاريع التسوية الفارغة، مع كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة".

واعتبر أنه "من المعيب والمشين ترك والفلسطينيين عموما يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند".

وأضاف الغانم أن "مواجهة هذا الكيان الغاصب قدر وإيمان، وإذا كانت ظروفنا العسكرية غير مواتية، فهذا لا يمنع من العمل حثيثا وبشكل يومي على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربيا وإسلاميا ودوليا".