ارتفاع عدد قتلى إعصار الصين لـ30.. وخسائر بملياري دولار

ارتفع إلى 30 عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة إعصار قوي شرق الصين، إضافة إلى 18 مفقوداً، وفق التلفزيون المركزي الصيني الأحد.

وهناك توقعات بأن تشهد البلاد مزيداً من اضطرابات حركة النقل والسفر بتحرك العاصفة صوب الشمال بمحاذاة الساحل.

وكان الإعصار ليكيما قد وصل إلى اليابسة في إقليم تشجيانغ شرق البلاد في ساعة مبكرة من صباح السبت، مثيراً رياحاً بلغت سرعتها 187 كيلومتراً في الساعة، مما أدى إلى إلغاء آلاف من الرحلات الجوية ووقف حركة القطارات.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الإعصار دمر 173 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية و34 ألف منزل في تشجيانغ. وقدرت سلطات الإقليم أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإعصار بلغت 14.57 مليار يوان (ملياري دولار).

وليكميا تاسع إعصار تشهده الصين هذا العام. وقالت شينخوا والتلفزيون المركزي الصيني إنه يتحرك حالياً تجاه الشمال، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة مرة ثانية في إقليم شاندونغ، ليتسبب في إلغاء مزيد من رحلات الطيران وإغلاق بعض الطرق السريعة.

وذكرت شينخوا أن انهياراً أرضياً هو الذي تسبب في مقتل أغلب الذين لقوا حتفهم في تشجيانغ. ووقع الانهيار الأرضي بعد تداعي سد طبيعي في منطقة تقع على بعد 130 كيلومتراً تقريباً من مدينة ونتشو الساحلية بسبب الأمطار شديدة الغزارة.

كما أظهرت تقارير وسائل الإعلام الرسمية المنقذين وهم يخوضون في مياه تصل إلى مستوى الخصر لإجلاء سكان من منازلهم.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ إن الإعصار تسبب في إجلاء أكثر من مليون شخص في شنغهاي وتشجيانغ وجيانغسو.

وبحسب التلفزيون المركزي الصيني، ألغي ما يقدر بنحو 3200 رحلة طيران، بينما عادت خدمات بعض القطارات السريعة الأحد.