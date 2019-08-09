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تعرف على أفضل هدف في العالم العام الماضي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:54 - 09 اغسطس 2019
محمد صلاح وميسي محمد صلاح وميسي
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اختار الحساب الرسمي لدوري ابطال اوروبا، هدف النجم الارجنتيني ونجم برشلونة ليونيل ميسي في مرمى ليفربول الانجليزي كأفضل هدف في النسخة الماضية من المسابقات القارية لكرة القدم.

 ونشر الحساب الأوروبي الرسمي على الفيسبوك الهدف الرائع، الذي سجله ليونيل ميسي من ركلة ثابتة في ذهاب الدور نصف النهائي ضد فريق ليفربول الانجليزي وعلق عليه: "ميسي ملك الركلات الحرة".

يُشار إلى أن برشلونة قد فاز في تلك المباراة بثلاثية نظيفة على ليفربول، لكنه خسر في الاياب بنتيجة غير متوقعة بلغت أربعة أهداف نظيفة لليفربول.

وحصل ليفربول العام الماضي على اللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بمشاركة ومساعدة مع النجم المصري محمد صلاح.

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