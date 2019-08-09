إيران ترد على اعلان اسرائيل استعدادها للمشاركة في تأمين الخليج

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن التواجد الإسرائيلي في الخليج ومضيق هرمز يشكل تهديدًا سافرًا لإيران، قائلاً: "من حق بلادي التصدي لهذا التهديد".

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أمس استعدادها للانضمام إلى تحالف عسكري أمريكي لحماية الملاحة في منطقة الخليج.

ونقل الموقع الإعلامي للوزارة عن موسوي قوله اليوم الجمعة، "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن هذا التحالف مثير للتوتر وإن طهران تعتبر أي تواجد للكيان المحتل في الخليج تهديدًا واضحًا لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وسببًا لإثارة الأزمة وعدم الاستقرار في منطقة الخليج".

وذكر أنه "في إطار سياسة الردع والدفاع عن النفس ترى (إيران) من حقها مواجهة هذا التهديد والدفاع عن نفسها، كونها المسؤولية عن الخليج".

وفيما يتعلق بالمحاولات الأمريكية لتشكيل تحالف عسكري أو عقد اجتماع حول الملاحة البحرية في المستقبل بذريعة تأمين الملاحة البحرية في الخليج، قال موسوي "إن إيران بوصفها إحدى دول منطقة الخليج والتي لديها 1500 ميل شاطئ في هذه المنطقة وحسب مسؤوليتها التاريخية، تعتبر الخليج استمرارًا لأراضيها وترى نفسها ملتزمة بتأمينها وضمان أمن حركة السفن فيها، وتعتقد أن تواجد القوات الأجنبية في الخليج بأي عنوان لن يساعد في تعزيز الأمن بهذه المنطقة بل ستوفر الأرضية للتوتر والأزمة في منطقة الخليج الحساسة أكثر من قبل".