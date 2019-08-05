بوتين يهدد بنشر صواريخ نووية متوسطة إذا أقدمت امريكا على ذلك

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستنشر صواريخ نووية متوسطة المدى فقط في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا أولاً.

وجاء في تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأول له منذ انتهاء العمل باتفاقية القوات النووية المتوسطة المدى مع الولايات المتحدة، التي شهدت انهياراً الأسبوع الماضي.

وقال بوتين في بيان صدر بعد اجتماع مع مجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة الرد الروسي بعد انتهاء الاتفاقية: "طالما لم يتم نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى من انتاج أمريكا فلن ننشرها".

وانسحبت أمريكا يوم الجمعة من الاتفاقية بدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد أن ظلت تتهم روسيا لفترة طويلة بانتهاك اتفاقية القوات النووية المتوسطة المدى عن طريق انتاج صواريخ أرض جو قادرة على الوصول إلى مدى محظور يبلغ ما بين 500 إلى 5500 كيلومتر.

وكرر بوتين نفي روسيا أنها انتهكت الاتفاقية قائلا، إن الولايات المتحدة انسحبت بناء على "حجة ملفقة".

وقال: "أؤكد أن مسؤولية ما حدث تقع بالكامل على عاتق الجانب الأمريكي".